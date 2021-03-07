ضياء رشوان: أخبار سارة تخص الصحفيين المحبوسين خلال ساعات

أعلن ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، في بيان له منذ قليل، عن أخبار سارة تصدر خلال ساعات تخص بعض الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيا.وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية، ومنعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفة المحمول، عقب زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمركز يوم الخميس الماضي.ويطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سرعة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.ويشدد مجلس النقابة على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل والذي يؤكد عليه مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات، وخصوصا وزارة الصحة بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.