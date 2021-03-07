وكيل «تعليم الفيوم» يؤكد انتظام العمل بلجان الامتحانات

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم 2021م، للتأكد من انتظام العمل ومستوى الامتحان وجودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.وزار وكيل الوزارة عدد من المدارس بإدارة طامية التعليمية بحضور مروة عبدالعزيز مدير عام إدارة طامية التعليمية، ومن هذه المدارس مدرسة طامية الإعدادية للبنات، وبها عدد 25 لجنة انتظام، ولجنة مدرسة طامية الإعدادية بنين الجديدة وبها 19 لجنة انتظام بالاضافة إلى 4 لجان للطلاب منازل.وأشاد وكيل الوزارة بانتظام العمل باللجان والجهد المتميز المبذول فى العمل، وحفز الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد، كما حث طلاب المنازل على ضرورة التركيز أثناء الاجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أهمية التعليم وأنه أساس وتقدم ونهضة الأمم.وقام وكيل تعليم الفيوم خلال زيارته للجان بتفقد تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات وأعمال الكنترول، بجانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات.ووجه "أكرم" بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان، كما وجه رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين الهاتف المحمول.كما تفقد وكيل الوزارة ديوان عام إدارة طامية التعليمية، للوقوف على انضبط وانتظام العمل بالديوان، ووجه بضرورة التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة العمل بالإدارة، ووجه رسالة شكر للعاملين بإدارة طامية التعليمية وذلك للجهد المبذول فى العمل.