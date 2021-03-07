13 مارس.. محاكمة ابراهيم حسن في 3 اتهامات

حددت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، اليوم، جلسة 13 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على ذمة القضية رقم 16139 لسنة 2020 جنح الرمل أول في التهم المنسوبة إليه، وهي سير عكس الاتجاه وإصابة خطأ واتلاف.كان مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض سيارة الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، لاتلاف وإصابته بكسور في الضلوع وإصابات في أنحاء جسده، بينما تم نقل قائد السيارة الأخرى للمستشفى ودخول العناية المركزة لتلقي العلاج وإصابة شخص آخر.وقررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل كابتن ابراهيم حسن، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش، والتسبب في حادث تصادم بين السيارة التي يقودها مع سيارة أخرى وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.