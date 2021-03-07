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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 11:20 م
موضة موسم فصلي
موضة موسم فصلي
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الموضة بميلانو حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات بالألوان المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلى الخريف والربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

- ألوان الباستيل:
تعتبر لوحة الألوان الباستيلي من أكثر الدرجات التي تناسب فصلي الخريف والربيع فهي منعشة وهادئة، تم تقديمها بمختلف درجاتها في عروض أسابيع الموضة المختلفة، خاصة أسبوع الموضة في ميلانو، وتراوحت بين درجات الأزرق والزهري والأصفر والأخضر الزاهي.

- اللون الأسود:
تم تقديم اللون الأسود الكلاسيكي في تصميمات جريئة وإكسسوارات بتشكيلة مختلفة.

- الأبيض والأسود:
ما يزيد من تميز هذا الثنائي الجذاب، هو سهولة اختيار الإكسسوارات المناسبة له وخاصة اذا كانت باللون الاحمر أو الذهبي أو الفوشيا.

- نقوشات الأزهار:
تم تقديم العديد من التصميمات بنقوشات الأزهار بتشكيلة مختلفة لتتماشى مع طبيعة فصلي الربيع والخريف لعام 2021.

- قماش الدنيم:
تم تقديم قماش الدنيم على الإطلالات الكاملة سواء في الجامبسوت أو البنطلونات أو الجيبات او القمصان والبلوزات، وتم تنسيقها مع اكسسوارات مختلفة.

- اللون البني:
تم تقديم اللون البني في العديد من التصميمات الخاصة بموسم الخريف وخاصة درجة اللون الهافان، وتم تنسيقها مع ألوان منعشة كالأبيض والأزرق والعاجي.
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)
باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)

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