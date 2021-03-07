باليت الألوان.. موضة موسم فصلي خريف وربيع 2021 (صور)

- ألوان الباستيل:

- اللون الأسود:

- الأبيض والأسود:

- نقوشات الأزهار:

- قماش الدنيم:

- اللون البني:

بدأت فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الموضة بميلانو حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات بالألوان المتربعة على عرش الموضة لموسم فصلى الخريف والربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.تعتبر لوحة الألوان الباستيلي من أكثر الدرجات التي تناسب فصلي الخريف والربيع فهي منعشة وهادئة، تم تقديمها بمختلف درجاتها في عروض أسابيع الموضة المختلفة، خاصة أسبوع الموضة في ميلانو، وتراوحت بين درجات الأزرق والزهري والأصفر والأخضر الزاهي.تم تقديم اللون الأسود الكلاسيكي في تصميمات جريئة وإكسسوارات بتشكيلة مختلفة.ما يزيد من تميز هذا الثنائي الجذاب، هو سهولة اختيار الإكسسوارات المناسبة له وخاصة اذا كانت باللون الاحمر أو الذهبي أو الفوشيا.تم تقديم العديد من التصميمات بنقوشات الأزهار بتشكيلة مختلفة لتتماشى مع طبيعة فصلي الربيع والخريف لعام 2021.تم تقديم قماش الدنيم على الإطلالات الكاملة سواء في الجامبسوت أو البنطلونات أو الجيبات او القمصان والبلوزات، وتم تنسيقها مع اكسسوارات مختلفة.تم تقديم اللون البني في العديد من التصميمات الخاصة بموسم الخريف وخاصة درجة اللون الهافان، وتم تنسيقها مع ألوان منعشة كالأبيض والأزرق والعاجي.