قداسة البابا يشرح خدمة الأساقفة الجدد

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.وتناول قداسة البابا تواضروس الثاني بالشرح، عقب انتهاء عظته في قداس سيامة الأساقفة السبعة الجدد الذي أقيم اليوم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهمات الخدمية لكل واحد من الأساقفة الجدد.وقال البابا: "الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر أديرتنا القبطية به آباء أحباء وأنا أفتخر أني تخرجت من هذا الدير وتتلمذت على يد المتنيح الأنبا صربامون والذي تحل ذكرى رحيله غدًا، وهذا الدير والآباء الذين فيه يحتاجون إلى عمل كبير في كل مجال ويحتاج إلى تنظيم وإدارة ودراسة ومعرفة، ويصير الدير مثل خلية النحل وتنتشر رائحة الآباء كما في تاريخه الكبير تنتشر رائحة المسيح الزكية في كل مكان وهذه مسؤولية كبيرة".وأضاف: "الأنبا أغابيوس محبوب في الدير وهادئ الطباع وملتزم رهبانيًّا وامتص رحيق الحياة الرهبانية عبر عشرات السنين في الرهبنة وتلمذته على يد المتنيح الأنبا صرابامون، ولذلك أنا أثق أنه سوف ينجح كثيرًا وسيشهد الدير نعمة ونهضة روحية كبيرة".وتابع: "الآباء الأحباء في الإيبارشيات الجديدة، إيبارشية أبو قرقاص وإيبارشية شرق، المنيا الأنبا فيلوباتير والأنبا فام، اجتهد الأنبا مكاريوس في الإعداد لهما خلال الشهور الماضية وأتمنى أن تبدأ خدمة هادئة ومثمرة وتحت عين الله وتمجد الله في كل أحد، أعلم أنها أماكن كبيرة ولها تاريخ وبها آثار مسيحية كثيرة لأديرة وكنائس وتحتاج إلى عمل متصل، ولكن أرجو الاهتمام وبشدة بالفئات الضعيفة والفقيرة كأخوة الرب، والاهتمام بقطاعات الشباب فهم يحتاجون إلى الشبع بالكنيسة".وأكمل: "هذا بالنسبة للآباء الثلاثة الأُوَل. أما الآباء الأربعة الأساقفة العموم، الأنبا جوزيف يخدم في عدة دول إفريقية خدمات الرعاية والكرازة والتأسيس للخدمة، كنيستنا القبطية هي الكنيسة الأولى في إفريقيا ولذلك نحن كنيسة إفريقية وأساسها القديس مار مرقس ولذلك نحمل اسم مار مرقس وخدمته وننقلها إلى هذه البلاد، في إفريقيا يوجد عدة آباء أحباء، نيافة المطران الأنبا أنطونيوس مرقس في جنوب إفريقيا، والأسقف الأنبا بولس في كينيا، والأنبا صرابامون في أم درمان بالسودان، ونيافة الأنبا إيليا بالخرطوم بالسودان ودولة جنوب السودان".واستطرد: "ولهم خدمات مشهود لها وتوجد خدمات كرازية يقوم بها آباء كهنة أحباء من خلال أبونا داود لمعي في مناطق كثيرة مع آباء كهنة وخدام وخادمات يخدمون في عدة دول إفريقية، وأتمنى في خدمة الأنبا جوزيف أن تكون صورة الكنيسة القبطية صورة واضحة تخدم إخوتنا وأحباءنا الأفارقة ونقدم لهم هذه الخدمة الروحية انطلاقًا من مصر، فمصر بلادنا بلاد كبيرة وتستطيع أن تخدم في أماكن كثيرة. الأنبا سيداروس سوف يخدم في عزبة النخل، وبها مجموعة من الكنائس وبها كثافة سكانية ولكن فيها محبة كبيرة لله، ومن أكثر المناطق التي يمتاز آباؤها بالتنظيم الشديد، ولذلك سوف يجد خدمة وتعاونًا كبيرين مع الآباء الأحباء في هذه المناطق التي تحتاج خدمة باستمرار وبنعمة المسيح ينجح فيها مع الآباء الأحباء هناك".وأردف: "الأنبا رويس وهو يحمل اسم أبينا الأسقف الذي تنيح العام الماضي والذي كان أول من يحمل هذا الاسم وكان ملاكًا في المجمع المقدس، ونيافة الأنبا رويس سوف يخدم في شرق آسيا وهو خدم فيها من قبل، سوف نبدأ بالفلبين ولنا خدمة هناك وسوف تمتد الخدمة إلى أماكن أخرى، ولكن الأنبا رويس لديه خبرة وهدوء ومعرفة وسوف ينجح كثيرًا في هذه الخدمة لأنه أول أسقف لنا في آسيا، لنا المطران الأنبا أنطونيوس في فلسطين القدس، والخليج يتردد عليه الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ومصر القديمة، ولكن ليس لنا آباء أساقفة في آسيا، فهذه الخطوة الأولى لمد الخدمة ولنا علاقات طيبة مع هذه الدول".وأكمل: "أنبا أكسيوس من دير مار مينا سوف يخدم في عين شمس والمطرية وهو من أبناء هذه المنطقة، وهي منطقة خدم فيها آباء أحباء ونظموا الخدمة فيها وخدمتها ناجحة جدًّا، ويكون معهم الأنبا أكسيوس في تنظيم العمل وفي الخدمة وفي توصيل الرعاية لكل أحد وهى مناطق كثيفة بوجود المسيحيين".وأضاف: "نحن في خدمتنا جميعًا نمجد اسم الله ونريد أن تكون الكنيسة كمثل مكونات المجتمع المصري قوية، وعندما نقول: "نحب أن تكون بلادنا قوية" فيجب أن يكون فيها جيش قوي، وشرطة قوية، وقضاء قوي، وأزهر قوي، وكنيسة قوية، وفن قوي، ورياضة قوية، وبمحصلة كل ذلك تصير بلادنا قوية لذلك عندما نسعى أن تكون الكنيسة قوية فالهدف أن تضاف إلى قوة مصر وقوة كل المصريين. وكما قلت في البداية والأمس إننا نشكر الرئيس ونشكر القوات المسلحة والهيئة الهندسية الذين قاموا بتعب شديد وتركيز بالغ بإنشاء هذه الكاتدرائية، وننتظر الموافقة على إنشاء مقر للضيافة هنا لتستمر خدمة هذه الكنيسة، وبدأ أبونا تادرس رياض، وهو كاهن من كنيسة الرحاب ومنتدب إلى هنا في هذه الكنيسة، ورتب أن تكون الصلوات كل أسبوع".وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا قام أسقفا على إيبارشية شرق النيل.كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية آسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.