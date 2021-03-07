نيافة الأنبا باخوم يجتمع بالمجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية

اجتمع صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بالمجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة. جاء ذلك بحضور القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي للإيبارشية البطريركية بالقاهرة، والأب هدية تامر، والأب يوسف أسعد.حضر أيضًا رامي حبيب نائب أمين عام المجلس، والأستاذ صفوت فوزي سكرتير المجلس. بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم تم استعراض ما تم في الاجتماع الماضي، والرؤية المستقبلية للرعايا، كما دار الحديث أيضًا حول عدة نقاط ومنها لجنة التعداد الإيبارشي، وتعريف لجنة المشورة الأسرية، وكذلك المقترحات لتفعيل "سنة العائلة" بالكنائس، واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية من نيافة الأنبا باخوم للحاضرين.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك غدًا الإثنين، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.