داليا مصطفى: «أنا أم صعبة وأسرتى أهم حاجة فى حياتى»

قالت الفنانة داليا مصطفى، خلال استضافتها في ندوة خاصة بجريدة "الدستور، إنها تحرص دائمًا على متابعة أبنائها ودراستهم واهتماماتهم.وأضافت الفنانة أنها تصنف نفسها بـ"أم صعبة" حيث تعتبر أسرتها أهم شيء في حياتها بشكل عام، مشيرة إلى أنها تهتم بمتابعة دراسة أبنائها حتى وإن كانت منهمكة في عملها، وتقوم بنفسها بالمذاكرة معهم حتى تطمئن على مستواهم التعليمي.وأشارت داليا مصطفى إلى أنها تهتم بزوجها الفنان شريف سلامة وحياتهما وتحافظ على استقرارها، وعند اختيار أعمالهما الفنية المهمة يتناقشان سويًا ويدعمان بعضهما البعض لاتخاذ القرار، لافتة إلى أن ذلك لم يحدث في كل الأعمال الفنية ولكن أهمها فقط.