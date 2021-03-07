مرشح لمجلس «الصحفيين» يوفر لقاح كورونا لـ1000 عضو

أعلن صفوت عبد العظيم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، توفير لقاح فيروس كورونا مجانا لأعضاء النقابة ممن تتوافر فيهم الشروط.وقال عبد العظيم: لكل من يرغب في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا مجانا في شهر أبريل المقبل على أن تكون الجرعة الثانية بعدها بـ١٥ يوما، يمكنه تسجيل اسمه ورقم عضوية النقابة على واتسآب 01140320431.وأشار: الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهى الدفعة الأولى التي تكفى لعدد ألف زميل وزميلة على أن تبدأ الدفعة الثانية بعدد ألف صحفي أيضا شهر يوليو القادم.