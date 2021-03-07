البحرين تستنكر استمرار محاولات الحوثى لاستهداف السعودية

أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن تنديدها واستنكارها الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف عدد من المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار "مفخخة".وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.ودعت "الخارجية البحرينية"، المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسئولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا واضحًا لأمن واستقرار المنطقة.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المملكة العربية السعودية.وقال التحالف العربي، في بيان له، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مشددًا على أن المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية "خط أحمر".كما أكد التحالف، أنه ستتم محاسبة القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أن العملية العسكرية النوعية التي سيتم تنفيذها ضد ميليشيات الحوثي، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا حادًا في الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في عدة محافظات، خاصة جازان وخميس مشيط، حيث أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، العديد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان داخل المملكة، وذلك بعد قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء تصنيف الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 10 طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.وأكد التحالف في بيان له، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا، مشيرًا إلى أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب، يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من الميليشيا الحوثية.