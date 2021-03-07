لندن تحض طهران على السماح لنازنين زاغرى راتكليف بالمغادرة

حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إيران على السماح لنازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بالعودة "في أقرب وقت" إلى المملكة المتحدة بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.وأفادت النائبة البريطانية عن دائرتها في لندن توليب صدّيق، اليوم الأحد، في تغريدة: أن سوار التعقّب أزيل من قدم زاغري راتكليف لكنها "استدعيت للمثول أمام المحكمة مجددا" الأحد المقبل، ما يبدد آمال أقربائها بعودتها إلى بريطانيا.و"رحب" راب بإزالة السوار الإلكتروني، لكنه اعتبر أن معاملة إيران لها "غير مقبولة".وكتب في تغريدة "يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن للم شملها مع عائلتها".وأوقفت نازنين زاغري راتكليف مع ابنتها في أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات انتهت الأحد.ودينت الإيرانية- البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز بتهمة "محاولة قلب النظام" في إيران وهو ما تنفيه.وفي الربيع، سمح لها بالخروج مؤقتا من سجن إيوين في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.وفتح في حقها إجراء قانوني ثان في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة أرجئت في مطلع نوفمبر بدون تحديد أي موعد جديد.وقال محاميها حجة كرماني لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إيسنا: إن "جلسة موكلتي في قضيتها الثانية التي اتهمت في إطارها بالدعاية ضد النظام، حددت في 14 مارس" مؤكدا أن العقوبة الأولى "انقضت اليوم" وأن "السوار الإلكتروني أزيل" عنها.