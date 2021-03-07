محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي

وسطَ أجواء من الفرحةِ والزغاريدِ، سلم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم، 432 عقد وحدة إسكان اجتماعي لمستحقيها بعمارات "هو 1"، بمركز نجع حمادي بشمالي المحافظة، بحضور اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين الذين تسلموا الوحدات السكنية، موصيا إياهم بضرورة الحفاظ عليها، كما أكد حرص القيادة السياسية الشديد على توفير إسكان اجتماعي راقٍ ومتميز للمواطنين من محدودي الدخل بكافة الأقاليم المصرية وعلى رأسها محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح المحافظ أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 90 مترمربع وتتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشطبة بأحدث التشطيبات الحديثة بشكل متكامل، مشيرا بسعادته البالغة اليوم، بأجواء فرحة المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية المشطبة بشكل رسمي.