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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التعليم عن بُعد.. الإيجابيات والسلبيات» فى ندوة بالأعلى للثقافة

الأحد 07/مارس/2021 - 05:07 م
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
آلاء حسن
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تنظم لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور فتحي فكري، ندوة "التعليم عن بُعد الإيجابيات والسلبيات"، وذلك في تمام الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور فتحي فكري، مقرر اللجنة وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من: الدكتور أسامة المليجي، أستاذ ورئيس قسم المرافعات كلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور إبراهيم إلياس- وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب جامعة الفيوم، الدكتورة ريهام محيي الدين، أستاذ علم النفس المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والقائم بأعمال رئيس قسم بحوث التعليم والقوى العاملة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ والحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على رقم 01090695976. 

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحه أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: https:www.facebook.comConferenceDepartment

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