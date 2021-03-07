40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات بالصالحية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية.جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع.استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وإنشاء نقطتي إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.وأوضح محافظ قنا انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ أعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.ومن جانبه أكد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الإداري للمحافظة، وكذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع، مؤكدا حرص الجهاز على دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.