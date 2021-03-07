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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء واستكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة في كفرالشيخ

الأحد 07/مارس/2021 - 05:42 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ: إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذًا للمشروع القومي، تنفيذًا لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارٍ استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجارٍ البدء في ترعة بمركز كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، في بيان، أنه تلقى تقريرًا من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفرالشيخ، يفيد بأنه جارٍ العمل في تبطين ترعة عليوه، وترعة الجبل، وترعة البجاجير، بمركز سيدي سالم،وترعة زوبع، وترعة راغب بمركز الحامول، وترعة المربط، وترعة الحلافي بمركز الرياض، وترعة المحيط، وترعة مارس الجمال وقرية زهران، والباشير، وكفرالمرابعين وترعة المفروزة بمركز كفرالشيخ، وترعة الكون الحجنة بمركز بيلا، وجارٍ الاستعدادات للبدء في أعمال تبطين ترعة الشاكرية التابعة لمركز كفرالشيخ الأسبوع المقبل، مشيدًا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ: سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع، مؤكدًا أن هناك ترع تم الانتهاء منها، ومنها المربط بسيدي غازي، والسنط، وترعة الحلافي، وجانبية الزاوية اليسرى، وجانبية الزاوية اليمنى، والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وعلى جانب آخر تفقد المهندس أشرف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفرالشيخ، أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمراكز الـ5، بالإضافة للأعمال الجارية في تبطين بقية الترع ببقية المراكز.

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