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محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 06:09 م
بانوراما فود
بانوراما فود
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تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" من قبل الفتيات حديثي الزواج وأيضا ربات البيوت حرصا منهم على تجديد أنواع وتقديم الطعام المختلف لأسرهم، كما تقدم سلسلة من البرامج المتعلقة بالطهي والحلويات بطريقة مختلفة وبسيطة وسلسة.

وتعتبر بانوراما فود Panorama food 2021 من أشهر القنوات في شبكة بانوراما الفضائية التي انطلقت عام 2015، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تجذب انتباه العديد من الجماهير المهتمة بالطبخ وتعلم وصفات جديدة عربيا ومحليا ودوليا.

ويأتي تميز قناة بانوراما فود على مستوي جمهورية مصر العربية وأيضا الوطن العربي بتقديم برامج على يد مجموعة ماهرة من الشيفات المتخصصين، بالإضافة إلى عرض فقرات الطعام المتعددة والجديدة بما في ذلك وصفات الطبخ وطرق إعداد الكعك والمشروبات والآيس كريم والحلويات والأكلات الشعبية والأطباق الشرقية والغربية على حد السواء وغيرهم الكثير محلي وخليجي وأوروبي أيضا.

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021


وننشر في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 7-3-2021، تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021، لمحبي قنوات طهي الطعام بكافة أعمارهم من خلال الآتي:
التردد:12053
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ:56
معدل الترميز:27500.
القمر الصناعي: نايل سات.
الجودة: HD
التشفير: قناة مفتوحة.

برامج بانوراما فود Panorama food 2021

 
كما تتنوع بانورما في فود عرض برامج متنوعه لترضي جميع الأذواق والتساؤلات في جميع وأشكال والطعام المختلف سواء المنزلي أو التجاري ومن خلال السطور القادمة نتعرف على أبرز وأهم البرامج المقدمة من بانوراما فود:
برنامج سنة أولي طبخ
والذي تقدمة الشيف سالي عبد السلام في تمام الساعة 12 ظهرا يوميا.

برنامج العزومة
والذي تقدمة الشيف فاطمه ابو حاتي في تمام الساعه 3:00 عصرا يوميا.

برنامج سر الصنعة
والذي تقدمة الشيف دعاء السمالوطي في تمام الساعة 2 ظهرا يوميا.

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برنامج البلدي يوكل
والذي تقدمة الشيف نونا في تمام الساعه 11 صباحا يوميا.

برنامج المطعم
والذي يقدمة الشيف محمد حامد في تمام الساعة 10 صباحا يوميا.

برنامج كل يوم جديد
والذي يقدمة الشيف محمد ابراهيم في تمام الساعة 1 ظهرا يوميا.

برنامج دكتور ستايل
والذي تقدمة أخصائية التغذية والعلاج الطبيعي مروه إمام في الساعة 4 عصرا يوميا.

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