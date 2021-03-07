داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفة في ندوة خاصة لجريدة "الدستور"، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير.وكشفت الفنانة خلال الندوة عن كواليس تصوير مسلسل "في يوم وليلة"، والسبب وراء موافقتها عليه، ورأيها في ردود الأفعال حوله فور عرضه خلال الأيام القليلة الماضية، كما كشفت عن شعورها تجاه نجاح أحدث أفلامها "قبل الأربعين"، والذي حصد إيرادات وصلت لـ2 مليون جنيه منذ طرحه بالسينمات.وتحدثت داليا مصطفى عن تفاصيل دورها في مسلسل "الحرير المخملي" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى فهمي، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.