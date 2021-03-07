«تشكيل الهوية الرقمية للمؤسسات العربية» بجامعة الدول العربية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية "جامعة الدول العربية"، فعالية جديدة تحت عنوان سلسلة "لقاءات المعرفة"، حول "تشكيل الهوية الرقمية للمؤسسات العربية بين الأزمة والفرصة"، وستعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، على أن يستمر لمدة ساعتين.لقاءات المعرفة هي نوع من الاجتماعات التي يتم تنظيمها لمناقشة وطرح الأفكار بشكل حر، حول موضوع ذو اهتمام مشترك لفهم قضية ما بشكل أفضل. دون التقييد ببرتوكولات محددة، ويدير اللقاء مدير للجلسة يتولى تنظيم النقاش وطرح الموضوعات، أو يمكن تعريفها بشكل مبسط كعملية محادثة تجمع مجموعة من الأشخاص معا لاستخلاص المعارف بشكل حر ولتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض.