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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء سريان حظر التجول الجزئى فى الكويت

الأحد 07/مارس/2021 - 04:31 م
حظر التجول الجزئي
حظر التجول الجزئي في الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت الكويت منذ قليل، بدء سريان حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارًا من الآن وحتى الساعة الخامسة من صباح غد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكويتي حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وخلال اجتماعه الاستثنائي الخمیس الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن یبدأ یومیًا اعتبارًا من یوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري، من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة شهر كامل على أن تتم مراجعة ھذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 77 بشأن منع دخول البلاد لغیر الكويتيين وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد مجلس الوزراء حث المواطنين والمقیمین باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الجميع.

وشهدت الكويت زيادة متسارعة في عدد الإصابات بلغت أرقامًا غیر مسبوقة وازديادًا في عدد الوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى مساء أمس السبت، 199.428 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.120 حالة منذ بداية الجائحة.

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