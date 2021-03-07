على غرار فيلم «البيضة والحجر».. «دجالة» تشعل النار في شقة للنصب على المواطنين

قضى أب وابنته أيامًا من الرعب في محافظة بورسعيد، بسبب اشتعال شقة سكنية يمتلكونها في الطابق الرابع من العقار الذي يقيمون فيه باستمرار دون معرفة السبب، وإيهام الفتاة بأنها مسحورة عقب اتصال هاتفي من سيدة تواصلت مع الرجل وابنته، وأكدت أن قوى خفية وسحرًا أسود وراء ما يحدث، ولا أحد يستطيع إبطاله سواها فقاموا بمجاراتها ثم تسليمها للشرطة.تواصلت "الدستور" مع شاهد عيان مقيم في العقار يدعى "عبده"، وقال: "يقيم فى الشقة المسكونة رجل قعيد وابنته، فى مدينه الرحاب فى بورسعيد، ومنذ شهور ظهرت أحداث غريبة فالنيران تندلع في الشقة بالأيام دون أي سبب علمي".وتابع: "فوجئ الرجل وابنته باتصال هاتفي من سيدة مجهولة، تخبرهم أن الفتاة المقيمة مع أبيها "مسحورة"، لأنها كانت مخطوبة، وعقب فسخ الخطبة قامت عمة الخطيب السابق بعمل سحر أسود ودفنته فى أحد المقابر الموجودة في المنطقة ولا أحد يستطيع إبطاله سواها، وطلبت تلك السيدة المجهولة أن تحضر إلى الشقة لتخليصهم من العمل".وقالت لوالد الفتاة بحسب الشاهد: "أنا باشتغل سفلي وطلبت منهم إحضار سبع إبر في كل إبرة خيط طوله 15 مترًا ومسامير، وأحضرتها الفتاة فعلًا ووضعتها بين قدميها، وقالت لها: "أنا سوف أقوم بضربك وخربشتك لكنكي لن تكوني إنتي"، وأخذت تردد عبارات غير مفهومة وكأنها تتحدث إلى الجن.وقبل قدوم السيدة المجهولة إلى الشقة كان هناك اتفاق بين الجيران وصاحب الشقة بتصوريها دون أن تشعر، ليكون دليل إدانة لها وفضح أعمالها الخبيثة، ويحكي الشهود عن مشاهد رعب تصلح للسينما أثناء جلسة التحضير كانت الشقة تشتعل أمامهم دون سبب وتكتب رموزًا على الحائط لا يمكن قراءتها.وتم تقديم كل هذه الفيديوهات إلى قسم النزهة فى بورسعيد، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على السيدة الغامضة، وتبين أنها "دجالة" استعانت بأشخاص من المنطقة لزرع الوهم في عقول سكان المنطقة بغرض النصب والاستيلاء على أموالهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة بورسعيد أمرت بحبس المتهمة واثنين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.