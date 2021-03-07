رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

على غرار فيلم «البيضة والحجر».. «دجالة» تشعل النار في شقة للنصب على المواطنين

الأحد 07/مارس/2021 - 05:47 م
دجالة تشعل النار
دجالة تشعل النار في شقة
إسلام قورة
طباعة
قضى أب وابنته أيامًا من الرعب في محافظة بورسعيد، بسبب اشتعال شقة سكنية يمتلكونها في الطابق الرابع من العقار الذي يقيمون فيه باستمرار دون معرفة السبب، وإيهام الفتاة بأنها مسحورة عقب اتصال هاتفي من سيدة تواصلت مع الرجل وابنته، وأكدت أن قوى خفية وسحرًا أسود وراء ما يحدث، ولا أحد يستطيع إبطاله سواها فقاموا بمجاراتها ثم تسليمها للشرطة.

تواصلت "الدستور" مع شاهد عيان مقيم في العقار يدعى "عبده"، وقال: "يقيم فى الشقة المسكونة رجل قعيد وابنته، فى مدينه الرحاب فى بورسعيد، ومنذ شهور ظهرت أحداث غريبة فالنيران تندلع في الشقة بالأيام دون أي سبب علمي".

وتابع: "فوجئ الرجل وابنته باتصال هاتفي من سيدة مجهولة، تخبرهم أن الفتاة المقيمة مع أبيها "مسحورة"، لأنها كانت مخطوبة، وعقب فسخ الخطبة قامت عمة الخطيب السابق بعمل سحر أسود ودفنته فى أحد المقابر الموجودة في المنطقة ولا أحد يستطيع إبطاله سواها، وطلبت تلك السيدة المجهولة أن تحضر إلى الشقة لتخليصهم من العمل".

وقالت لوالد الفتاة بحسب الشاهد: "أنا باشتغل سفلي وطلبت منهم إحضار سبع إبر في كل إبرة خيط طوله 15 مترًا ومسامير، وأحضرتها الفتاة فعلًا ووضعتها بين قدميها، وقالت لها: "أنا سوف أقوم بضربك وخربشتك لكنكي لن تكوني إنتي"، وأخذت تردد عبارات غير مفهومة وكأنها تتحدث إلى الجن.

وقبل قدوم السيدة المجهولة إلى الشقة كان هناك اتفاق بين الجيران وصاحب الشقة بتصوريها دون أن تشعر، ليكون دليل إدانة لها وفضح أعمالها الخبيثة، ويحكي الشهود عن مشاهد رعب تصلح للسينما أثناء جلسة التحضير كانت الشقة تشتعل أمامهم دون سبب وتكتب رموزًا على الحائط لا يمكن قراءتها.

وتم تقديم كل هذه الفيديوهات إلى قسم النزهة فى بورسعيد، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على السيدة الغامضة، وتبين أنها "دجالة" استعانت بأشخاص من المنطقة لزرع الوهم في عقول سكان المنطقة بغرض النصب والاستيلاء على أموالهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة بورسعيد أمرت بحبس المتهمة واثنين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

بعد إحالته للمفتى.. النطق بالحكم على المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقًا غدًا

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

لصوص يسرقون 157 مليون روبل من خزائن بنوك في روسيا

«تشكيل الهوية الرقمية للمؤسسات العربية» بجامعة الدول العربية

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«التعليم عن بُعد.. الإيجابيات والسلبيات» فى ندوة بالأعلى للثقافة

قريبًا.. صدور طبعة مصرية من رواية «جرما الترجمان»

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى