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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الطيبي: مصر تأخذ خطوات مدروسة واستراتيجية وتوحد الرؤية مع السودان

الأحد 07/مارس/2021 - 07:17 م
النائب أحمد الطيبي
النائب أحمد الطيبي
سعيدة عامر
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قال النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي وطرة، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان ولقائه بالفريق عبد الفتاح البرهان والقادة السودانيين، تأتي في وقت بالغ الخطورة والأهمية، مؤكدا أن مصر تأخذ خطوات مدروسة واستراتيجية وتوحد الرؤية مع السودان الشقيقة في قضايا الأمن القومي والمصير المشترك لكل البلدين.

وأوضح "الطيبي" في بيان له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات بين الأشقاء في مصر والسودان على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأركان وغيرهم وكله يصب في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد لآلاف السنين وتربطهم مصالح مشتركة ممتدة في جذور التاريخ، مؤكدا حرص مصر الدائم والمستمر على وحدة واستقرار السودان ودعمه اقتصاديًا وخارجيًا في كافة المحافل الدولية.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أنه لا شك أن مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي هو الأولوية القصوى للقيادة السياسية في مصر والسودان، مشيرا إلى أنه اتخذ موقفا موحدا من البلدين يدعم حقوقهم التاريخية أمام المجتمع الدولي.

وأضاف "الطيبي" أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط ولها دور تاريخي في قيادة القارة الأفريقية وتتمتع بعلاقات استراتيجية بكل دول المنطقة، وتعمل بكل جهد على استقرار المنطقة والحفاظ على حقوقها المائية والتي تمثل شريان الحياة فيها.

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