تنفيذ 83 إزالة إدارية و12 محضر إشغال طريق ببني مزار في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات لإزالة التعديات والإشغالات وتسوية وتمهيد الطرق تم خلالها إزالة حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية وتحرير 83 محضر إزالة إدارية و12 محضر إشغال طريق بجانب تمهيد وتسوية الطريق العمومي بقرية إبشاق.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الأشغالات والإزالات بالوحدة المحالية أزالت اليوم حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص في المهد على مساحة بقرية أبشاق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشيرا إلى أن حملة لرفع الاشغالات من شوارع مدينة بنى مزار بجوار إدارتي المرور والجوازات وشارع بورسعيد والجمهورية والجلاء أسفرت عن تنفيذ 83 إزالة إدرية و5 محاضر أشغال و7 محاضر ضبط أشغال بمدينة بنى مزار.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحية قامت اليوم بأعمال تمهيد وتسوية الطريق العمومي بقرية إبشاق بالجليدر، لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات والمركبات عليه والحد من وقع الحوادث.