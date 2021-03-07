لوحات نادرة بالملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

افتتحت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر معرض (الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير) الذى يديره الكاتب الساخر عماد جمعة، وذلك بقاعة صلاح طاهر والذي يستمر حتى الأربعاء العاشر من مارس الجاري.ويضم المعرض حوالى ١٠٠ لوحة نادرة وأصلية لرواد فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى معرض خاص عن جائحة كورونا بمشاركة ١٥٠ فنانًا من مصر والوطن العربي، كما يضم العديد من المجلات الفكاهية الساخرة التى صدرت منذ عشرات السنين.حضر افتتاح المعرض كوكبة من التشكيليين ونجوم الكاريكاتير والفنانين والإعلاميين.