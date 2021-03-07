داليا مصطفى: «أكبر إنجاز في حياتي أني مطلقتش»

حلت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على ندوة أقيمت لها في جريدة "الدستور"، وتحدثت خلالها عن العديد من أسرار حياتها الفنية، بالإضافة إلى أسرار لم تفصح عنها من قبل.وعن سؤالها عن الإنجاز التي قامت به خلال حياتها عمومًا، أجابت داليا مصطفى بأن حفاظها على بيتها وأسرتها من إنجازاتها التي تحمد الله عز وجل عليها، بالإضافة إلى أنها تحافظ على علاقتها بزوجها الفنان شريف سلامة، وقالت: "أكبر إنجاز في حياتي إني الحمد لله محافظة على بيتي وأسرتي وعلى جوزي والحمد لله مطلقتش".وأضافت داليا مصطفى أنها تفضل الاستيقاظ مبكرًا، فوقتها في النوم لا يتعدى الساعة الثامنة صباحًا حتى لا تشعر بأن وقتها ضائع، وأشارت إلى أنها تفضل الحياة التي تحتوي على العديد من المغامرات ويكون معظمها صخبًا، أما عن خوفها من مرحلة الشيخوخة فأكدت أنها لا تخاف من هذه المرحلة لافتة: "كل سن له احترامه".وعن أكثر الأشياء التي أثارت تعاطفها، قالت داليا: "لما بشوف حد غلبان بحمد ربنا على اللي في أيدينا"، وشددت على أنها لا تحب الكذب أبدًا، قائلة: "مش بحب الكدب حتى لو بسيط ومفيش حاجة اسمها كدبة بيضة وكدبة سودة ده مبدأ".