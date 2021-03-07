مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع عند 1٫476٫49 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1٫476٫49 نقطة بارتفاع قدره 3.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 642.62 نقطة بارتفاع قدره 1.20 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و218 ألفا و345 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 708 آلاف و514 دينارًا بحرينيًا نُفذت من خلال 75 صفقة.