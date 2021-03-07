ما زالت عمليات البحث مستمرة حول تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات، عبر المنصات الإلكترونية الشهيرة، ووسائل التواصل الحديثة، بعد تغيير الترددات مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تم تغيير تردد الكثير من القنوات الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات، بهدف تقديم جودة عالية ليستطيع المشاهد تلقي أفضل صورة وصوت، للمواد المتنوعة التي تقدمها القناة.





تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

تحظى دي إم سي بنسبة مشاهدة مرتفعة، حيث تعرض محتوي مميز في جميع الأنشطة المختلفة، حيث يمكن متابعة القناة من خلال التردد على نايل سات، التردد: 11449، قمر صناعي: نايل سات، ترميز: 275000، استقطاب: أفقي، تصحيح الخطأ: 6/5.





وأما على على القمر الصناعي العرب سات، التردد: 11450، الاستقطاب: 27500، معدل الترميز: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





نبذة عن قناة دي إم سي

تعد قناة دي إ م سي، من القنوات المهمة على الساحة الآن، حيث استطاعت أن تثبت وجودها في أقل من ثلاث سنوات، حيث تقدم باقة من البرامج والمسلسلات التي تنال إعجاب المشاهد، فقد حققت نسبة مشاهدة مرتفعة خلال السنوات الماشية بشكل كبير على مدار اليوم، حيث تعرف ما يريده المشاهد من عرض وبث جميع القضايا التي تهم المواطن.





برامج قناة دى إم سي