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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

الأحد 07/مارس/2021 - 06:08 م
dmc
dmc
نعمات مدحت
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ما زالت عمليات البحث مستمرة حول تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات، عبر المنصات الإلكترونية الشهيرة، ووسائل التواصل الحديثة، بعد تغيير الترددات مع بداية العام الميلادي الجديد، حيث تم تغيير تردد الكثير من القنوات الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات، بهدف تقديم جودة عالية ليستطيع المشاهد تلقي أفضل صورة وصوت، للمواد المتنوعة التي تقدمها القناة.

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

تحظى دي إم سي بنسبة مشاهدة مرتفعة، حيث تعرض محتوي مميز في جميع الأنشطة المختلفة، حيث يمكن متابعة القناة من خلال التردد على نايل سات، التردد: 11449، قمر صناعي: نايل سات، ترميز: 275000، استقطاب: أفقي، تصحيح الخطأ: 6/5. 

تردد قناة دي إم سي dmc 2021

وأما على على القمر الصناعي العرب سات، التردد: 11450، الاستقطاب: 27500، معدل الترميز: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نبذة عن قناة دي إم سي

تعد قناة دي إ م سي، من القنوات المهمة على الساحة الآن، حيث استطاعت أن تثبت وجودها في أقل من ثلاث سنوات، حيث تقدم باقة من البرامج والمسلسلات التي تنال إعجاب المشاهد، فقد حققت نسبة مشاهدة مرتفعة خلال السنوات الماشية بشكل كبير على مدار اليوم، حيث تعرف ما يريده المشاهد من عرض وبث جميع القضايا التي تهم المواطن.

برامج قناة دى إم سي 

تضم مجموعة قنوات دي إم سي، مجموعة من أقوى البرامج المختلفة التي تقوم بعرضها، والتي تشمل مجموعة من المذيعين الذين لهم ثقل في الوسط الإعلامي، حيث يقدموا محتوي مختلف، وتتضمن: برنامج "باب رزق"، والذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، برنامج "قعدة رجالة" الموسم الثاني، الذي يقدمه "كريم فهمي- أحمد فهمي- باسل خياط"، وبرنامج "أتوبيس السعادة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، وبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه "رامي رضوان، إيمان الحصري.

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