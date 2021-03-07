قررتُ زيارة أمى، أحتاج لمن يحتوينى فى أشد اللحظات ضعفًا، فقدت اتزانى عندما أصبحت خارج ذاكرة شكرى، شعورى بأنه فقدنى مع ذاكرته يقتلنى.فتحت أمى الباب فارتميت فى حضنها باكية، رحب زوجها بقدومى ثم غادر البيت، أخبرنا أن لديه موعدًا مهمًا، تظاهرتُ برباطة الجأش ثم عدت للبكاء.احتضنتنى أمى فشعرت أنها قريبة للغاية، أكثر قربًا من أى وقت مضى، فاحت رائحة النرجس، همست لها: أشعر بخيبة أمل شديدة.- لا تستدعى الخيبة يا صغيرتى.. تمتلكين الوقت لإصلاح كل شىء.. لا تتكلمى وأنت حزينة.. السكوت أجدى.لم تكن لدىّ رغبة فى الكلام، أخذت أمى تربّت رأسى «سأسمع قصتك فى الصباح.. الآن ستخرج كلماتك حزينة غاضبة»، أخذتنى إلى غرفة نومها ووضعتنى فى السرير، انتظرت بجوارى حتى استسلمت للنوم، القرب من أمى منحنى الأمان الذى افتقدته بغياب شكرى.استيقظت على صوت جرس الباب، فتحت جزءًا صغيرًا من باب الغرفة حتى أرى القادم، كانت سيدة فى مثل عمر أمى.أغلقت الباب وعدت للسرير، بدأت أسمع صوتًا عاليًا كأن هناك مشاجرة، فتحت الباب من جديد حتى أراقب الموقف.السيدة الغريبة تتحدث بحدة، وتحرك يديها فى الهواء بعصبية شديدة: لم أحضر هنا لأستمع إلى مبررات.. أخذت أخى بمنتهى الأنانية.. قاطعنا أنا وأمى لأننا رفضنا زواجه منك.أجابت أمى: أنا أحبه.. لماذا تحاربون هذا الحب؟- هذا الحب خطأ كبير..لست الشريك المناسب له.. أنت تحبين نفسك فقط.. جاء البارحة لزيارتنا.. بكى طويلًا على صدر أمى.. اعترف أنه أخطأ.. استعدناه.لماذا يعترف بالخطأ ويشعر بالندم لو كان سعيدًا معك؟تفرضين عليه حصارًا لا نفهمه.. فكى الحصار ودعيه وشأنه.قالت ما قالت ثم رحلت فى عصبية شديدة، غادرت دون أن تشفق كلماتها على أمى.استلقت أمى على الأريكة وبدأت فى البكاء، تحاول ألا تصدر صوتًا، أراها دون أن ترانى، خفت من الظهور حتى لا أسبب لها حرجًا، ربما لا تريدنى أن أعرف.أى نوع من الحصار تقصده هذه السيدة؟هل حاصرت أمى حبها كما حاصرنى حب شكرى؟لماذا يقتحمنى شكرى مجددًا؟ لماذا أتذكره طوال الوقت؟أمى تبكى، تتألم، يسيطر عليها خوف لا أعرف سببه ولا مصدره.نهضت من مكانها متجهة نحو الغرفة التى أنام فيها، أعتقد أنها تريد أن تتأكد أننى ما زلت نائمة، أسرعت إلى السرير، ففتحت الباب بهدوء ثم أغلقته مجددًا.جلست وحيدة فى الصالة تشاركها دموعها، لا أحد فى البيت سوانا، أشعر بالضيق من أجلها، قررت أن أذهب إليها لأستكشف الأمر.اقتربت منها، لم تشعر بى ولم تلتفت لقدومى، لم تعرف لماذا كنت أبكى بالأمس، دموعها دفعت قصتى بعيدًا عن مجال رؤيتها، لم أحاول أن أتحدث عن مشكلتى، الوقت غير مناسب، اعتدت منذ زمن أن أكتم أحزانى.هناك ألم داخلها يعادل ألمى لذلك لم تسمعنى البارحة، يبدو أن توقيت احتياجى لها كان خاطئًا، تحتاجنى أكثر مما أحتاجها، بدأت أتكتم أحزانى لأترك متسعًا لأحزانها، ربما أجد فى التخفيف عنها ما يخفف عنى.جلست بجوارها وضممت رأسها إلى صدرى، بالأمس كنت مكانها.نظرت نحوى متسائلة وهى تحاول أن تخفى دموعها: هل أصبحتِ بخير؟- نعم يا أمى.. مشكلة عابرة فى العمل وانتهت تمامًا.. المهم أنتِ.أجابت بصوت خنقه الحزن، قبل أن تبدأ فى البكاء: أنا وحيدة فى هذا العالم.بدأت دموعى تتساقط رغمًا عنى، الوحدة هى التى دفعتنى لحب يأخذ منى الآن كل ما منحه لى، الوحدة جعلتنى أشعر أن شكرى يملأ حياتى على الرغم من أننى كنت على هامش حياته، أنا صنعت أوهامى وصدقتها، لم أصل للمنتصف أبدًا، من يقفون على أرض صلبة لا تحذفهم الذاكرة بسهولة.سادت حالة من الصمت، ثم بدأت أمى فى الكلام: نسيت وجودك وأنا أبحث عن نفسى..أصبحت فتاة جميلة لم أفكر فى أمور كان من الخطأ إهمالها.. كبرت وأنا بعيدة.. كنت سأفقد شيئًا من الصعب تعويضه لأكسب شيئًا خسارته مؤكدة.مقطع من رواية «من جدار الذاكرة»