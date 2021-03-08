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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8-3-2021 فى الأسواق

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:23 ص
مواد البناء
مواد البناء
هبه محمد
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نظرًا لعمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت عبر موقع «جوجل» من قبل المواطنين والمستثمرين، عن سعر الحديد والأسمنت في الأسواق، ويرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تشمل أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8-3-2021 في أسواق.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 8-3-2021 في أسواق


1 - سعر حديد عز اليوم

حيث بلغ سعر حديد عز اليوم التسليح نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه تسليم أرض المصنع.

2 - سعر حديد العشري للصلب اليوم

وشهد سعر حديد العشري للصلب اليوم في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه تسليم أرض المصنع.

3 - سعر حديد المراكبي اليوم

وسجل سعر حديد المراكبي اليوم ثباتًا وأستقرارًا في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه تسليم أرض المصنع.

4 - سعر حديد السويس للصلب اليوم

حيث بلغ حديد السويس للصلب اليوم الإثنين، في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيه تسليم أرض المصنع.

5 - سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم، في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيه تسليم أرض المصنع.

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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 8-3-2021 في أسواق


1 - سعر أسمنت سوبر سيناء اليوم

وبلغ سعر أسمنت سوبر سيناء المقاوم اليوم، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب من حوالي 2460 جنيهًا للطن.

2 - سعر أسمنت السويدي اليوم

حيث شهد سعر أسمنت السويدي المقاوم اليوم، في بداية التعاملات اليومية، حيث بلغ نحو ما يقرب من حوالي 830 جنيهًا للطن.

3 - سعر الأسمنت المخلوط اليوم

وسجل سعر الأسمنت المخلوط اليوم، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب من حوالي 650 جنيهًا للطن.

4 - سعر الأسمنت الأبيض اليوم

وشهد سعر الأسمنت الأبيض اليوم، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب من حوالي 2400 جنيه للطن.

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