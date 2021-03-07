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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«كورونا» يلغي ملتقى الطريقة «القادرية» في السنغال

الأحد 07/مارس/2021 - 03:51 م
صوفية السنغال
صوفية السنغال
كتب: عمرو رشدى
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كشفت الطريقة القادرية بالسنغال، عن إلغاء ملتقى الطريقة الذى كان من المنتظر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مارس وحتى 13 مارس، إلا أن تدهور الأوضاع فى البلاد وإنتشار فيروس كورونا، تسبب فى إلغاء الملتقى.

وقدمت الطريقة القادرية، اعتذارها لكل المشاركين فى هذا الملتقى من خارج البلاد، حيث أن الأوضاع لم تسمح بتنظيم الملتقى الذى تم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز التصوف للمشاركة فيه من جميع أنحاء العالم.

وقال محمد دبابى الباحث السنغالي شئون التصوف، إنه لا توجد أي ملتقيات في الوقت الحالي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الأوضاع والظروف السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد، فلايمكن بأى حال من الأحوال تنظيم أى ملتقيات أو فعاليات دينية.


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