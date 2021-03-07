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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شريف بديع ضابط شرطة في «ضل راجل»

الأحد 07/مارس/2021 - 05:08 م
شريف بديع
شريف بديع
دعاء عبد المقصود
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يخوض الفنان الشاب شريف بديع الماراثون الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو بطولة الفنان ياسر جلال.

وقال شريف بديع: إنه يجسد خلال الأحداث شخصية نقيب شرطة يُدعى "محمود"، وهو مساعد للضابط الذي أسندت إليه مهمة التحقيق في المشكلة التي يتعرض لها ياسر جلال خلال الأحداث.

وأضاف شريف بديع أنه سعيد بالتعاون مع المخرج أحمد صالح، لافتًا إلى أنه يتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وأشار "بديع" إلى أنه ينتظر عرض فيم "مش أنا" لـ الفنان تامر حسني، والذي يشارك فيه بشخصية ضابط شرطة يُدعى "حسام"، يتقابل مع الفنان تامر حسني، وتحدث بينهم مشادات طريفة ولكن في إطار كوميدي.

وتابع "بديع" أن السبب الرئيسي للموافقة على فيلم "مش أنا" وجود الفنان تامر حسني الذي تربطه به علاقة صداقة قوية منذ فترة كبيرة.

وأعرب شريف بديع عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "مش أنا"، مُشيرًا إلى أن تامر حسني ساهم كثيرًا في تغيير وجدانه الفني، وأنه كان دافعًا كبيرًا له في تحقيق ذاته وحلمه في مجال التمثيل، وأنه يرغب كثيرًا في تكرار تعاونه معه، فالعمل معه يُعد إضافة كبيرة له.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وبطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينرجي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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