اعترافات عصابة «الكاسيت» بمايو: نسرق السيارات المركونة

أدلى أعضاء تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكاسيت ومعدات الصوت من السيارات، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مايو والتبين الجزئية، وأكدوا أنهم ارتكبوا 7 حوادث سرقة بطريقة كسر الزجاج، مشيرين إلى أنهم عاطلين عن العمل ولا يوجد لهم مصدر رزق، فخططوا منذ عامين لسرقة السيارات خاصة التي تظل في ركنها عدة أيام.وتلقي النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المدعو "م.هـ"، 25 سنة، سائق، مقيم بمجاوره 34، يفيد باكتشافه سرقة كاسيت السيارة الخاصة به ومعدات الصوت "بازوكا" مع وجود كسر في الزجاج.وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد المتهمين وتبين أنهما كل من "م. ص"، 25 سنة، عاطل، "ر. ص"، وشهرته "طوسون"، 21 سنة، عاطل، وتم إعداد حملة ومداهمة أماكن تردد المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزتها المسروقات، وفرد خرطوش محلي الصنع.بمناقشتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابي، وقاموا بتنفيذ أكثر من واقعة بنفس الطريقة، وأرشدا عن مكان تخزين المسروقات السابقة، وتم إبلاغ أصحابها لاستلامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.