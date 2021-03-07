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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: الأسبوع القادم الأكثر خطورة فيما يخص مصابي كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 03:43 م
جان بلاتني
جان بلاتني
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أعلن وزير الصحة التشيكي جان بلاتني، اليوم الأحد، أن الأسبوع القادم سيكون الأكثر خطورة فيما يخص وضح وحدات الرعاية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال بلاتني في تصريحات أوردها راديو "براغ" الدولي إن هناك أسرة كافية في وحدات العناية المركزة ولكن المشكلة تكمن في نقص الفرق الطبية المدربة؛ موضحًا أن الوضع بحاجة إلى 300 طبيب إضافي و1000 ممرضة للتعامل مع أعداد الحالات الحرجة، وأنه سيتم استدعاء مختصي الطوارئ والطلاب بكلية الطب في حال الحاجة لمساعداتهم.

وأضاف أن الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا تشكل 50% من الإصابات المتواجدة الحالية في التشيك.

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