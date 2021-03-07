كندا: إعطاء 2.32 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه قد تم إعطاء 2.32 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الأحد.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 71 ألفا و430 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق كندا عامين وشهر لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 11 أسبوعا.