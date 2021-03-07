مصادر: 60 طريقة صوفية تحيي مولد السيدة زينب الثلاثاء

كشفت مصادر بالطرق الصوفية، عن استعداد 60 طريقة لإحياء مولد عقيلة بنى هاشم السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها، الثلاثاء المقبل، حيث يحتفل أتباعهم فى ساحات ومقار الطرق المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بعمل حلقات إنشاد ديني وذكر صوفى وقرآة آيات القرآن الكريم.وأوضحت المصادر أن مريدي وأتباع الطرق الصوفية بدأوا فى القدوم من جميع المحافظات للمشاركة فى الفعاليات التى تستمر حتى الثلاثاء المقبل، فى ساحات آل البيت الموجودة حول مقام ومسجد السيدة زينب رضى الله عنها.وأعلنت عدة اتحادات وجمعيات صوفية تنظيم فعاليات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للاحتفاء والاحتفال بمولد السيدة زينب رضى الله عنها.