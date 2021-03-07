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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز تطوير هندسة المنصورة يناقش «مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة بسوق العمل»

الأحد 07/مارس/2021 - 07:14 م
هندسة المنصورة
هندسة المنصورة
عمرو الحوتى
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افتتحت اليوم فعاليات الطاولة المستديرة «مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة في مختلف الوظائف بسوق العمل المحلي بالدقهلية»، وينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالتعاون مع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية بقاعة الدكتور رشاد البدراوى بكلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والدكتور محمد صبري سرايا مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالكلية وتغريد السيد عبد الرحمن نائب المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو بمجلس الشيوخ بالدقهلية والدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية ومحمد الغامرى نقيب المحامين بالدقهلية والدكتور أحمد عبية نقيب العلميين بالدقهلية والكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس التحرير ومدير مكتب الاخبار  بالدقهلية والمحاسب ثروت فتح الباب أمين صندوق الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ بالدقهلية واللواء جمال عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية والاستثمار.. بالإضافة إلى عدد من ممثلي النقابات المهنية والبنوك والشركات العاملة في القطاعات الهندسية والطبية والزراعية والتجارية وغيرها.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بحضور ممثلي مختلف المؤسسات والنقابات المهنية بمحافظة الدقهلية لهذه الطاولة المستديرة التى تستهدف سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مشيرا الى أن فكرة إنشاء مراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة بدأت منذ أكثر من ٣ سنوات حيث تم إنشاء المركز الجامعي الرئيسي للتطوير المهني ثم تم إنشاء مركز التطوير المهني بكليتي التجارة والهندسة لخدمة القطاعين الهندسي والتجاري.

وأكد أن جامعة المنصورة من ضمن ١٠ جامعات مصرية عقدت شراكة مع هيئة المعونة الأمريكية ممثلة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة للارتقاء بمهارات خريجي الجامعات بهدف إعدادهم الجيد لسوق العمل.. مضيفا أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت تزايد الحاجة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما اتضح من خلال اعتماد الجامعات المصرية على التعليم الهجين كما تزايدت الحاجة الى تكنولوجيا المعلومات لمختلف التخصصات فى ظل تسارع التطور التكنولوجى الحديث، مشيرا الى أن هناك العديد من البرامج الجديدة بجامعة المنصورة الأهلية التي تتضمن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة بين الكليات المختلفة.

وأثنى  الدكتور محمد عبد العظيم على دور إدارة جامعة المنصورة المثمر فى إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة للارتقاء بمهارات طلاب الكلية فى عدة مجالات مثل soft skills، It skills، communication skills بهدف تسهيل فرص حصول الخريجين على وظائف مناسبة فى سوق العمل، وتقليل الوقت اللازم لتدريبهم بعد التخرج للعمل بهذه الوظائف.

وأضاف أن المشروعات القومية الحديثة مثل تطوير القرى والقضاء على العشوائيات وتطوير المدن وبناء الجامعات الأهلية، شارك بها خريجو كلية الهندسة الأكفاء وهو ما يتطلب ضرورة تطوير خريجى الكلية لمهاراتهم لمواكبة تطورات سوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية الحديثة.

وأشادت تغريد عبدالرحمن بدعم جامعة المنصورة لمراكز التطوير المهنى بالجامعة والبالغ عددها ٣ مراكز..  مضيفه أن عدد مراكز التطوير المهني بكل جامعة يتوقف على عدد طلابها بهدف مساعدة الطلاب فى تحديد المهن التى يريدون العمل بها وتأهيلهم للعمل بها من خلال ثقل مهاراتهم لتتماشى مع المهارات المطلوبة فى سوق العمل.. بالإضافة إلى تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية.

وأشار الدكتور محمد صبري سرايا إلى أنه سيتم مناقشة عدد من  الموضوعات خلال هذه الطاولة المستديرة مثل تأثير مهارات تكنولوجيا المعلومات على مختلف الوظائف المتاحة، اتجاهات التوظيف للعمل عن بعد، الممارسات المتبعة عند التوظيف فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا.

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