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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. صدور طبعة مصرية من رواية «جرما الترجمان»

الأحد 07/مارس/2021 - 04:45 م
جرما الترجمان
جرما الترجمان
آلاء حسن
طباعة
يصدر قريبا عن تنمية للنشر، بالتعاون مع دار تشكيل، طبعة مصرية من رواية "جرما الترجمان"، أحدث أعمال الكاتب محمد حسن علوان.

وتدور أحداث الرواية حول بطل هارب من مأساة إلى مصير مجهول يدفعه إلى تساؤلات لا تنتهي؛ إنها قرية صغيرة لا تشبه حلب ولا الماغوصة، ولا سرقوسة ولا أي مكان عشت فيه من قبل، تبدو مثل حي واحد من تلك المدن يحيط بها سور من الأشجار الكبيرة.

لماذا جلبوه إلى هنا؟ هل هذا سجنه الجديد؟ هل هذا سجننا الجديد؟ كيف يبدو المكان في الشتاء؟ وماذا يأكلون؟ وكيف سيكون تعاملهم معنا الآن وقد تحول الضيف إلى أسير؟!

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