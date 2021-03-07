انطلاق القداس الإلهي برئاسة بابا الفاتيكان في أربيل

انطلق قبل قليل، القداس الإلهي الذي يترأسه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أربيل بحضور أكثر من 10 آلاف مصل.وفى وقت سابق من اليوم، وصل البابا فرنسيس، بابا الفتيكان، إلى مدينة أربيل لإحياء القداس في ختام زيارته للعراق.ويُحيي بابا الفاتيكان قداسا في أربيل يحضره نحو 10 آلاف مشارك.