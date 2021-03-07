إحالة 22 موظفا بالوحدة المحلية بمركز المنيا للتحقيق

أحال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، 22 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للتحقيق معهم واتخاذ اللازم لتركهم العمل بالإدارات العاملين بها، مؤكدا أنه في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لأي مسببات لانتشار فيروس كورونا، والتي منها تناوب العاملين بالإدارات المختلفة مع التأكيد على عدم تعطيل العمل أو التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، مع الالتزام بأداء التكليفات والواجبات المنوطة بكل موظف كل في جهة عمله.وأوضح رئيس المردينة أنه من خلال التكليفات للإدارات المعنية بتحقيق الانضباط في داخل ديوان الوحدة المحلية وبالوحدات القروية المركز وأحياء المدينة وبالإدارات الخدمية التابعة بنطاق مركز ومدينة المنيا في ضوء ذلك، ومن خلال ما يعرض من تقارير الأعمال الدورية اليومية والأسبوعية.وقال مصطفى الشريف، مدير الشئون الإدارية، إنه وعلى مدار أسبوعين تمت إحالة 12 موظفا للشئون القانونية وخصم يوم من 10 موظفين، وذلك لتركهم العمل والتسبب في تعطيل وتأجيل التكليفات المنوطة بهم وتعطيل مصالح المواطنين.وأكد رئيس المدينة أنه لا مجال لمقصر أو متهاون في أداء عمله لما له من تأثير ومخالفة للتوجيهات العامة للدولة وعلى رأسها عدم تعطيل مصالح المواطنين.