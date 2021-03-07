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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

75 صورة ترصد رسامة الأساقفة الجدد

الأحد 07/مارس/2021 - 03:38 م
رسامة الأساقفة الجدد
رسامة الأساقفة الجدد
جرجس صفوت
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نشر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إيبارشية شرق النيل.

كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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