تجديد تعيين مدير مركز صالح كامل مراقبًا ماليًا لـ«صوت الأزهر»

قرر مجلس إدارة صحيفة "صوت الأزهر" الذي يضم قيادات الأزهر الشريف، تجديد تعيين الدكتور محمد برس، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر مراقبًا ماليًا للصحيفة.ويشغل "برس"، الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، حاليًا منصب مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وهو أحد أهم مراكز الجامعة مركز، حيث تم إنشائه بجامعة الأزهر سنة 1982، ويهدف إلى نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي وتنشئة الكوادر العلمية، كما يعقد المركز العديد من اللقاءات العلمية والندوات التثقيفية والمنتديات الاقتصادية، بالإضافة إلي تنظيم الدورات التدريبية لكل الطلاب والباحثين من المصريين والوافدين.