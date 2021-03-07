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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف يتعايش المصريون في أمريكا مع التفشي الأوسع لكورونا؟

الأحد 07/مارس/2021 - 11:38 م
المصريون في أمريكا
المصريون في أمريكا
سالي رطب
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رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن من أوائل الدول التي انتشر بها فيروس كورونا المستجد، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تسجيل الإصابات.

واقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية من 30 مليون إصابة، منذ تفشى الوباء، بعد أن تم تسجيل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ولكن كيف تعيش الجالية المصرية في أمريكا في ظل هذا الوباء؟، "الدستور" في السطور التالية تواصلت مع بعض المصريين المقيمين هناك.

• شوقي: المصريون ساندوا بعضهم خلال الأزمة
أحمد شوقي، مصري مقيم بنيويورك، قال إنه منذ بدء تلقيح المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقليل الإجراءات الاحترازية المتبعة على فترات، مشيرًا أن طوال الشهور الطويلة الماضية وضعت ولاية نيويورك إجراءات احترازية مشددة فمنعت التجمعات والحفلات والتزم المواطنين بارتداء الكمامة خوفًا من الفيروس الذي ينتشر في أمريكا بسرعة شديدة حتى أنها أصبحت الأولى عالميًا من حيث أرقام الإصابات.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين المصريين المقيمين في أمريكا منذ انتشار الفيروس ونساند بعضنا، موضحًا أن المجموعات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي سهلت التواصل فيما بينها وأصبحت طريقة سهلة للتعارف وتلبية احتياجات بعضنا.

وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد من المصريين بالخارج حيث يوجد حوالي 918 ألف مصري هناك بنسبة 61.9%، وقدرهم السفير أحمد فاروق في نيويورك، بأن عدد المصريين المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوز مليون مصري، بينما في الشرق لأمريكا حوالي نصف مليون مصري، بينما عدد المصريين في نيويورك تخطى الـ55 ألف مصري.

• سامي: الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية
سامي عبد الله مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه خلال الشهور الماضية ومنذ بدء الموجة الثانية من الفيروس في فصل الشتاء التزم جميع المواطنين في أمريكا بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، وعدم السفر أو التخالط مع أشخاص آخرين في الداخل، مشيرًا إلى أن عددا ليس بمحدود من المواطنين حصلوا على اللقاح ومن المنتظر أن يتم تلقيح كل المواطنين هلال الفترة القادمة مما سيقلل من معدل الإصابات التي تحققها أمريكا حاليًا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 29 مليون حالة، كما تحتل المرتبة الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 524 ألف متوفي.

في 2020، وبسبب الفيروس، انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار عام كامل، وهو تراجع حاد يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

واجتاح وباء كورونا الولايات المتحدة في بداية العام الماضي، وتسبب حتى مايو الماضي في وفاة 100 ألف شخص، وبحلول ديسمبر، وصل عدد القتلى إلى 300 ألف شخص، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في موسم مميت من العدوى بعد العطلات، فتزايد عدد الوفيات إلى ما يزيد عن 200 ألف شخص في فترة تقل عن ثلاثة أشهر.

وشكلت الوفيات المسجلة بين ديسمبر وفبراير 46% من جميع وفيات "كوفيد" في أمريكا، حتى عندما أصبحت اللقاحات متاحة أخيرا وبدأت جهود ضخمة لتطعيم المواطنين.

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن السلطات الصحية أعطت حوالي 88 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأفادت المراكز الأمريكية بأنه تم توزيع ما يقرب من ١١٦ مليون جرعة للقاحي "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" في مختلف أنحاء البلاد.

وسبق أن أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مبادرات عدة لتكثيف حملة التطعيم الجماعي في الولايات المتحدة.

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