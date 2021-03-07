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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الشرقية: 144 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

الأحد 07/مارس/2021 - 04:34 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد "كوفيد١٩" بمحافظة الشرقية، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من اتباع المواطنين لخطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم ١٤٤ مواطنًا بالمحافظة بلقاح كورونا حتى الآن، هذا بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فردًا حتى الآن، وثمن المواطنين الدور الذي تقوم به الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، معربين عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة، لصالح المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن وزيرة الصحة، وجهت منذ عدة أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلي، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا، مضيفا وجاري تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة.

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