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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى ببورسعيد .

محافظ بورسعيد يستعرض معدلات التنفيذ فى تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز

الأحد 07/مارس/2021 - 03:35 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لاستعراض مستجدات الأعمال الجارية فى تحويل ١٧ محطة للعمل بالغاز الطبيعى، بحضور اللواء محمد حسين الأمين العام لوزارة البترول، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومسؤولى شركات الغاز القائمين على تنفيذ الأعمال.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى الحالى لكل محطة على حدة من خلال شرح مسؤولى شركات الغاز والاستعانة بالصور والفيديو التوضيحية، وتم عرض الموقف الإنشائى لمحطات الغاز التى يتم تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعى ومعدلات العمل فى توصيل المرافق للمحطات وموقف مد خطوط الغاز، حيث تأتى بورسعيد ضمن ٦ محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات بها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الاذدحام على محطات وقود الغاز الطبيعي تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد المحافظ أنه بدأ بالفعل تشغيل محطات بالغاز الطبيعى ضمن ١٧ محطة الجارى العمل بها، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال طبقا للجداول المحددة للتنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات ليتم الانتهاء من كافة المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى أقرب وقت.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم تحويل كافة المحطات للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات بما يضمن سرعة وجودة تنفيذ كافة الأعمال.

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