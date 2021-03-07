المعمل الجنائى يفحص آثار حريق شب فى محول كهرباء بمايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق شب في محول كهرباء بمدينة 15 مايو، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، ومدى حجم الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، تلقت إشارة من النجدة تفيد بنشوب حريق في محول كهرباء بمدينة 15 مايو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وجار السيطرة عليها وإخمادها.وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.