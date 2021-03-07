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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تشارك في مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:31 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة شاركت اليوم بورشة العمل المنعقدة بجامعة ٦ أكتوبر بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان ومدير مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة أسوان والدكتورة ياسمين السيد كامل عضو المشروع بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ذلك يعد من أهم المشروعات الدولية مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين الذي يعمل على إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين والذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين وكيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم واخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان.

وأوضح أنه يتمنى أن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم  لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين، لافتًا إلي أن يشارك بورشة العمل ممثلين عن جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت بأثينا باليونان عبر الفيديو كونفرنس  ومن مصر جامعات هيلوبوليس و٦ أكتوبر والأزهر والزقازيق ومؤسسة سيكم للتنمية وممثل الجالية السورية ومؤسسة اتجاه.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير المشروع بجامعة أسوان تهدف الورشة إلى مراجعة مقررات الدبلومة المهنية لاعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين وذلك من خلال نتائج التجريب لمقررات تلك الدبلومة بكليات التربية بالجامعات المشاركة أعلاه.

وقامت جامعة أسوان وباقى الجامعات بعرض الدروس المستفادة من التجريب وكذلك تجهز معمل الكمبيوتر المتميز بكل كلية تربية من خلال أجهزة الكمبيوتر ووحدة متكاملة للفيديو كونفرس وغيرها من أجهزة.

وتابع كذلك دور كل جامعة من الجامعات فى الإعلان والإعلام عن المشروع بطرق مختلفة. وذلك تمهيدا للاعتراف واعتماد تلك الدبلومة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية وذلك تمهيدا لتطبيقها على مجموعة من المعلمين السوريين والمصريين وغيرهم.

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