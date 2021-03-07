البرازيل: إعطاء 10.4 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 10.4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 469 ألفا و885 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.8 عام لتطعيم 75%من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ستة أسابيع.