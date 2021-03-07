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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

150 رحلة سياحية أوكرانية تصل الغردقة خلال مارس

الأحد 07/مارس/2021 - 03:29 م
علاء عاقل
علاء عاقل
رامى حسين
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قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أنه مع منتصف شهر مارس الجاري سيشهد مطار الغردقة زيادة في عدد الرحلات الوافدة من الأسواق الرئيسية للسياحة المصرية وعلى رأسها السوق الأوكراني والتشيكى وبيلاروسيا ورومانيا، موضحا أنه سيصل من السوق الأوكراني إلى الغردقة قرابة 150 رحلة جوية خلال مارس الجاري.

وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بالفنادق ووصول السائحين بداية من شهر يوليو الماضي وعدم ظهور أي حالات للفيروس كورونا بين صفوف السائحين الوافدين أدى إلى كسر حاجز التخوف لدى السائحين بالخارج للقدوم إلى مصر، الأمر الذي شجع منظمي الرحلات بالخارج إلى زيادة أعداد الطائرات الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة.

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