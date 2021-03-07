انتحار طالب بالمرحلة الثانوية فى ظروف غامضة بالمنيا

انتحر طالب يقيم بإحدى قرى مركز العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن هناك خلافات أسرية وراء انتحاره.وقررت النيابة العامة، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال محافظة المنيا، تكليف الطب الشرعي بإجراء الكشف الطبي على جثة الطالب وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية أم لا.وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة بانتحار طالب بالصف الأول الثانوي التجاري في ظروف غامضة.وكشفت تحريات البحث الجنائي بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة انتحار "ع. م. ف" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، ومقيم بإحدي قري مركز العدوة، ورجحت تحريات المباحث الأولية أن الطالب انتحر بسبب خلافات أسرية.تحرر عن ذلك المحضر رقم 1865 جنح مركز العدوة، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة التي قررت دفنها عقب الكشف الطبي وتشريحه.