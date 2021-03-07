مياه الشرب بالأقصر تستضيف مؤتمر الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مؤتمر (مشروعات الترشح الطبيعىRBF وسلامة ومأمونية المياه بصعيد مصر)، وذلك بحضور مهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، ودكتور عبد القوى خليفة مستشار كلية الهندسة جامعة عين شمس، ودكتور عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.وبدأ لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالترحيب بالحضور وأثنى على الدور المبذول من الشركة القابضة وهيئةالبحوث لضمان نجاح المشروع، حيث أختيرت مدينة الأقصر ليقام على أرضها مشروع إنتاج المياه بالترشح الطبيعي لضفاف الأنهار، وذلك لتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية ويلقى المشروع دعم هيئة الأمم المتحدة ويهدف لخدمة أهالى كل من منشأة العمارى - المدامود ) والقرى والنجوع التابعة لهم.وحاضر كل من دكتور رفعت عبد الوهاب مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأستاذه رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-القاهرة ودكتوره سلمى يسرى مسئولة برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية.ويمكن تعريف الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (RBF) على أنه عملية استخراج المياه المتصلة هيدروليكيا بالمياه السطحية من النهر، عن طريق الضخ من الآبار المجاورة إلى المياه السطحية.تُعتبر هذه التكنولوجيا في حد ذاتها بسيطة وغير مكلفة، ولكن أهم ما في هذه التكنولوجيا هو إختيار وتحديد الموقع المناسب لتطبيقها، حيث يتم عمل العديد من الاختبارات لاختيار المكان المناسب والأمثل لها.