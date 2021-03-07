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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يطمئن على سير امتحان طلاب الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:27 م
امتحان طلاب الشهادة
امتحان طلاب الشهادة الإعدادية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة قطور التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية والنقل بالمرحلة الثانوية والتعليم الفني، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

وقام بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس بلتاج الإعدادية المشتركة، والشهيد أحمد أبورية الابتدائية، وبلتاج الثانوية المشتركة، وقطور التجارية المشتركة.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، واطمأن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الشهادة الإعدادية، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان المتعدد الذي تم إعداده وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، كما اطمأن إلى سير امتحانات الصف الثاني الثانوي بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات في الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان، وفقا لمحاضر عدم التمكن التي تم تسجيلها، وشدد على الجميع بضرورة تقديم المساعدة الكافية للطلاب في حال وجود مشكلة في الدخول على المنصة، أو عدم استكمال الامتحان، وضرورة تسجيل محضر عدم التمكن للطالب حفاظًا على مصلحته، والسماح للطلاب باصطحاب الكتاب الوزاري فقط، وعدم السماح بالكتب الخارجية أو المذكرات، وكذلك التشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقًا للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية، ويتم التعامل مع أي حالة مرضية تظهر داخل اللجان، كما أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان المتعدد للشهادة الإعدادية بجميع المدارس.

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