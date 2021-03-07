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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام الأفغاني: بلينكن يطرح على غني مقترحات لتسريع عملية السلام

الأحد 07/مارس/2021 - 03:27 م
أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طرح على الرئيس الأفغاني أشرف غني أربعة مقترحات، لتسريع جهود عملية السلام في أفغانستان، في خطاب بعث به إليه.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الأحد، أن أحد الخيارات المطروحة في الخطاب الذي تداولته وسائل الإعلام هو أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعًا لوزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة، لبحث نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان.

وأضافت أنه سيكون على المبعوث الأمريكي خليل زاد أن يشارك مع الرئيس غني وقادة طالبان مقترحات مكتوبة تهدف إلى تسريع المناقشات حول تسوية ووقف إطلاق نار يتم التفاوض عليهما، وتعكس هذه المقترحات بعض الأفكار الواردة في خارطة الطريق لعملية السلام"، وفقا لما كتبه بلينكين إلى غني.

وطرح بلينكن مقترحًا معدلًا جرى إعداده من أجل خفض العنف لمدة 90 يومًا لمنع هجوم الربيع الذي تشنه طالبان، وليتزامن مع الجهود الدبلوماسية لدعم تسوية سياسية بين الطرفين.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الأفغاني في خطابه أن الولايات المتحدة لم تستبعد أي خيار فيما يتعلق بأفغانستان، قائلا "نحن ندرس الانسحاب الكامل لقواتنا بحلول شهر مايو بينما ندرس خيارات أخرى".

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